Bursa'da düğünde havaya ateş kişi ile düğün sahibine para cezası

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bir düğünde havaya ateş edildiği ihbarı üzerine yapılan incelemede, şüpheli kişi yakalandı ve para cezası verildi. Ayrıca düğün sahibine de idari para cezası uygulandı.