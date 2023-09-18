Bursa'da düğünde havaya ateş eden şahıs yakalandı

Bursa'da bir düğünde havaya ateş eden A.K. (37) jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Olay, sosyal medyada paylaşılan bir video ile ortaya çıktı. A.K. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Bursa'da düğünde havaya ateş eden A.K. (37) jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Karaamca Mahallesi'nde Z.D. (52) isimli şahsın düğün töreni sırasında, A.K. (37) isimli şahsın silahla havaya ateş ettiği anları Y.G. (36) sosyal medya hesabında paylaştı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan araştırmada videodaki kişinin A.K. (37) olduğu tespit edildi. Yapılan operasyonda şahıs ikamet ettiği adreste olayda kullanmış olduğu silah ile birlikte yakalandı.

A.K. 5 bin 282 Türk Lirası, Z.D ise bin 295 Türk Lirası idari para cezasına çarptırıldı. A.K. isimli şahıs ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. - BURSA