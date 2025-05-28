Bursa'da Düğün Konvoyunda Tehlikeli Anlar

Bursa'da Düğün Konvoyunda Tehlikeli Anlar
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Bursa'da Düğün Konvoyunda Tehlikeli Anlar
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Bursa'da düğün aracı olarak yolcu otobüsünü kullanan damat ve gelinin yakınları, trafikte tehlikeli hareketler yaparak hem kendilerini hem de diğer sürücüleri riske attı. Konvoydaki hareketler kameraya yansıdı.

Yolcu otobüsü düğün konvoyuna girdi, konvoyda tehlikeli anlar kamerada

BURSA - Bursa'da düğün aracı olarak yolcu otobüsünü tercih eden damat ve gelinin yakınları trafikte dikkat çekerken, konvoyda yer alan diğer otomobil sürücüleri ise trafikte tehlikeli hareketler yaparak hem kendilerini hem de diğer sürücüleri riske attı.

Bursa'da düğün konvoyunda yer alan süslenmiş bir otobüs dikkat çekti. Düğün aracı gibi süslenen otobüsle yapılan şehir turu ilginç anlara sahne olurken, konvoydaki bazı otomobil sürücülerinin trafiği tehlikeye düşüren hareketleri tepkilere neden oldu. Araçların aniden fren yapması, zikzaklar çizerek ilerlemesi ve yolda diğer sürücülerin önünü kesmeleri kısa süreli paniğe yol açtı. O anlar kameraya yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABDULLAH UĞUR - 3.Sayfa
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