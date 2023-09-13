Bursa'da düğün konvoyunda silahlı saldırı

Bursa'da düğün eğlencesi nedeniyle araçlarıyla konvoy yapan kalabalık arasındaki bir kişi, otomobilin camından çıkarak arka arkaya ateş açtı. O anlar kameraya yansıdı.

Bursa'da düğün eğlencesi nedeniyle araçlarıyla konvoy yapan kalabalık arasındaki bir kişi, otomobilin camından çıkarak arka arkaya ateş açtı. O anlar kameraya yansıdı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Balkan Caddesi üzerinde meydana geldi. Gelin almak için bir araya gelen damat yakınları araçlarıyla konvoy yaparak ilerlerken, otomobilin camından kendini sarkıtan bir kişi yanında taşıdığı silah ile arka arkaya ateş açtı. Çevredekilerin canını hiçe sayan kişi güvenlik kamerasına yansırken, polis olayla ilgili çalışma başlattı. - BURSA