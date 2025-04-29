İsviçre'de gördü, Türkiye'ye döner dönmez yaptırdı: Ofisime gelenler izlemeye doyamıyor

İsviçre'de gördü, Türkiye'ye döner dönmez aynısını yaptırdı
Ümit Özdağ'ın yargılandığı dava 10 Eylül'e ertelendi

Özdağ hakim karşısına çıktı! İşte ilk duruşmadan çıkan karar
Elektrik kesintileri Türkiye'yi etkileyecek mi? Enerji Bakanı Bayraktar'dan endişelendiren sözler

Elektrik krizi Türkiye'yi etkileyecek mi? Bakandan korkutan sözler
Murat Ongun'un eşi, hesabına gelen 600 bin lirayı böyle savundu: Tespih parasıydı

Murat Ongun'un eşi, hesabına gelen 600 bin lirayı böyle savundu

Bursa'da Düğün Konvoyuna Ceza: 6 Sürücüye 35 Bin Lira Trafik İdari Cezası

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da düğün konvoyu nedeniyle trafik güvenliğini tehlikeye atan 6 sürücüye toplam 35 bin lira ceza kesildi. Olay, araçların trafiği yavaşlatmasının ardından gerçekleşen denetimlerde ortaya çıktı.

Düğün konvoyuna ceza yağdı: Trafiği kesen 6 sürücüye 35 bin lira ceza

BURSA - Bursa'da düğün konvoyu nedeniyle trafik güvenliğini tehlikeye düşüren araç sürücülerine yönelik denetim yapıldı. Bursa Asfaltı Tepederbent mevkisinde, Bursa istikametine doğru ilerleyen düğün konvoyunun trafiği yavaşlattığı yönünde gelen ihbar üzerine, Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Olay yerine intikal eden trafik ekipleri, yaptıkları kontrollerde trafiği aksattığı ve tehlikeye düşürdüğü tespit edilen 6 araç sürücüsüne, toplam 35.146 TL tutarında trafik idari para cezası uyguladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.