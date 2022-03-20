Bursa'da düğün konvoyu yolu kapattı, sürücüler tepki gösterdi

BURSA - Bursa'da bir düğün konvoyu araçlarla yolu kapattı. Diğer sürücüler tepki gösterdi.

Bursa'nın merkez Nilüfer İlçesi Balat Mahallesinde düğün konvoyunda bulunan araçlar yolu kapattı. İçerisinden inenler davullar eşliğin de yol ortasında oynarken o anlar kameralara yansıdı. Diğer sürücülerin tepkilerine aldırış etmeyen düğün sahipleri oynamalarına devam etti.