Bursa'da düğün konvoyu yolu kapattı, sürücüler tepki gösterdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bursa'da düğün konvoyu yolu kapattı, sürücüler tepki gösterdi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Bursa'da düğün konvoyu yolu kapattı, sürücüler tepki gösterdi Bursa'da bir düğün konvoyu araçlarla yolu kapattı.

Bursa'da düğün konvoyu yolu kapattı, sürücüler tepki gösterdi

BURSA - Bursa'da bir düğün konvoyu araçlarla yolu kapattı. Diğer sürücüler tepki gösterdi.

Bursa'nın merkez Nilüfer İlçesi Balat Mahallesinde düğün konvoyunda bulunan araçlar yolu kapattı. İçerisinden inenler davullar eşliğin de yol ortasında oynarken o anlar kameralara yansıdı. Diğer sürücülerin tepkilerine aldırış etmeyen düğün sahipleri oynamalarına devam etti.

Bursa'da düğün konvoyu yolu kapattı, sürücüler tepki gösterdi

Bursa'da düğün konvoyu yolu kapattı, sürücüler tepki gösterdi

Bursa'da düğün konvoyu yolu kapattı, sürücüler tepki gösterdi

İhlas Haber Ajansı / Abdullah Uğur - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title