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Bursa'da düğün konvoyu trafiği kesti, yüzlerce metre araç kuyruğu oluştu

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Bursa'da düğün konvoyu şehirlerarası yolun trafiğini keserek yüzlerce metrelik araç kuyruğuna sebep oldu. Duyarsız sürücüler, diğer sürücülerin tepkilerine aldırış etmeden yolu kapattı. Polis gelmesiyle birlikte konvoy hızla bölgeden uzaklaştı.

Bursa'da şehirlerarası yolu kapatarak trafiği kesen düğün konvoyu sebebiyle yüzlerce metre araç kuyruğu oluştu.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi Ankara Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, düğün konvoyu şehirlerarası yolun trafiğini araçlarla kesti. Diğer sürücülerin tepkilerine aldırış etmeyen duyarsız sürücüler yolu trafiğini kesmeye devam ederken, yolda araç kuyruğu oluştu. Bir süre daha trafiği kapatan sürücüler, polis geleceği korkusuyla yolu açarak bölgeden hızlıca uzaklaştı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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