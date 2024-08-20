Bursa'da düğün konvoyu trafiği kesip oyun oynadı

Bursa'da düğün konvoyu terörü kamerada: Yolu kesip dakikalarca oyun oynadılar

BURSA - Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yolu kapatarak trafiği kesen düğün konvoyu trafiğe neden oldu. Eğlencelerinden taviz vermeyen gelin ve damat ise kameraya anbean yansıdı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde ilerleyen düğün konvoyu ana cadde üzerinde yolu kapattı. Araçtan inen gelin ve damat kimseye aldırış etmeden dakikalarca dans etti. Korna ve konvoy eşliğinde duyarsızca davranan kalabalık trafiktekileri de, mahalleliyi de bezdirdi.

(ABO-AİU-İHS)