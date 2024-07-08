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Bursa'da düğün konvoylarına ceza yağdı

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Bursa'da iki ayrı düğün konvoyunda yol keserek halay çeken kişilere toplamda 48 bin 549 lira idari para cezası uygulandı. Konvoydaki sürücülere abart egzoz, makas atmak, grup halinde araç kullanmak gibi suçlardan ceza kesildi.

Bursa'da geçtiğimiz gün iki ayrı düğün konvoyundaki kişiler yol keserek halay çekti. Durum üzerine harekete geçen ekipler, araç sürücülerine toplamda 48 bin 549 lira idari para cezası uyguladı.

Geçtiğimiz gün merkez Osmangazi ilçesi Ali Ferruh Yücel Caddesi üzerinde yol kesen düğün konvoyundaki sürücüler Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince tek tek bulundu. 9 araca abart egzoz, makas atmak, grup halinde araç kullanmak, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek ve trafiği gereksiz yere yavaşlatmak suçlarından toplamda 36 bin 567 lira idari para cezası uygulandı.

Öte yandan, Mudanya Bulvarı üzerinde yol kapatan düğün konvoyunda bulunan bir sürücüye 9 bin 912 lira idari para cezası kesilirken, bir diğer sürücüye ise 2 bin 70 lira idari para cezası kesilip ehliyetine el konuldu.

Emniyet açıklama yaptı

Bursa Emniyeti'nden yapılan açıklamada, "Sosyal medya üzerinden yapmış olduğunuz ihbarların hepsi Emniyet Müdürlüğümüzce değerlendirmeye alınarak gerekli yasal işlemler yapılmaktadır. Milletimizin huzurunu bozmaya yönelik her türlü ihlale karşı denetimlerimiz artarak devam edecektir. Kurallar sizi korkutmak için değil, korumak içindir. Uyulan her trafik kuralının bir nedeni, uyulmayanın da bir bedeli vardır" denildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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