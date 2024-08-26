Bursa'da Drift Yapan Sürücüye Yüksek Cezalar

Bursa'da sokak üzerinde drift atan otomobil sürücüsü iş yeri sahiplerini çileden çıkardı. O anlar kameraya yansıdı. Görüntüler üzerine harekete geçen polis, ehliyeti olmayan araç sürücüsüne toplam 58 bin 187 TL para cezası kesti.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Küçük Sanayi Sitesi 63. Blok'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası belirsiz bir otomobil sokak üzerinde dakikalarca drift attı. Çevrede bulunan vatandaşların ve iş yeri sahiplerinin uyarısına da aldırış etmeyen sürücü, drift atmaya devam etti. Bir süre bu şekilde drift atan sürücü daha sonra bölgeden uzaklaşarak izini kaybettirdi.

Görüntüler üzerine harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kısa sürede, drift atan aracın plakasını ve sürücüsünün M.B. isimli şahıs olduğunu tespit etti. M.B.'ye yapılan kontrollerde ehliyeti olmadığı ve çeşitli maddelerden 58 bin 187 TL para cezası yazıldı. - BURSA