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Bursa'da Drift Yapan Sürücüye Polis Harekete Geçti

Bursa'da Drift Yapan Sürücüye Polis Harekete Geçti
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Bursa Yıldırım'da bir sürücü, kavşakta drift yaparak diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attı. O anlar kameraya yansırken, polis sürücüyü tespit etmek için çalışma başlattı.

Bursa'da kamyonetiyle seyir halindeki bir sürücü kavşaktan döndüğü esnada drift atarak ilerledi. O anlar kameraya yansırken, görüntüler üzerine trafiği tehlikeye düşüren sürücüyü tespit etmek için çalışma başlatıldı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Teleferik Mahallesi'nde meydana geldi. Bir sürücü kamyonetiyle seyir halinde ilerlerken, dönüş yaptığı kavşakta drift atarak ilerledi. O anlar trafikteki diğer sürücülerin kamerasına yansırken, sürücünün trafiği tehlikeye düşürmesi üzerine polis harekete geçti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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