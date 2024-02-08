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Bursa'da drift yapan sürücünün tehlikeli hareketleri kameraya yansıdı

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Bursa'da arkadaşının askerlik eğlencesine katılan sürücü, kilometrelerce drift atarak ilerledi. O anlar anbean kameraya yansıdı.

Bursa'da arkadaşının askerlik eğlencesine katılan sürücü drift atarak kilometrelerce ilerledi. O anlar anbean kameraya yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Beşyol Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşının askerlik eğlencesinin konvoyuna katılan 16 LRV plakalı otomobil sürücüsü, etraftaki araçlara rağmen kilometrelerce drift atarak ilerledi. Hem kendi canını, hem de başkalarının canını hiçe sayan sürücüyü görenler o anları kayda aldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bursa Güvenlik Trafik 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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