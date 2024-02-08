Bursa'da drift yapan sürücünün tehlikeli hareketleri kameraya yansıdı

Bursa'da arkadaşının askerlik eğlencesine katılan sürücü drift atarak kilometrelerce ilerledi. O anlar anbean kameraya yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Beşyol Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşının askerlik eğlencesinin konvoyuna katılan 16 LRV plakalı otomobil sürücüsü, etraftaki araçlara rağmen kilometrelerce drift atarak ilerledi. Hem kendi canını, hem de başkalarının canını hiçe sayan sürücüyü görenler o anları kayda aldı. - BURSA