Bursa'da Drift Yapan Sürücü Polise Saldırdı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde drift yapan bir sürücü, sivil trafik ekiplerine hakaret ettikten sonra saldırarak polisin silahını almaya çalıştı. Olayın güvenlik kamerası görüntüleri kaydedildi.

Bursa'da drift yapan sürücü, sivil trafik ekiplerine yakalandı. Polise ettiği hakaretlerin ardından saldıran sürücü polisin silahını almaya kalkıştı. Saldırgan etkisiz hale getirilirken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Osmangazi ilçesi Veysel Karani Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bölgede devriye gezen sivil trafik ekipleri, otomobiliyle drift atan sürücüyü durdurdu. Sürücü polis memurlarına ettiği hakaretlerin ardından saldırıp belindeki silahı almaya kalkıştı. Polis ve sürücü arasında çıkan arbede sonrası polis memuru aldığı yumruk darbeleriyle yaralandı. Saldırgan sürücü ise etkisiz hale getirildi. Olay anı çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Ayrıca görüntülerde çıkan arbede sonrası polisin yere düşen tabletinin de bir vatandaş tarafından alınıp teslim edildiği görüldü.

Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldığı belirtildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
