Bursa'da Drift Yapan Sürücü Otobüse Çarptı

Bursa'da bir sürücü, kullandığı otomobille dakikalarca drif attı. Aracın kontrolü kaybeden sürücü park halindeki bir otobüse çarptıktan sonra olay yerinden kaçıp kayıplara karıştı. O anlar kameraya saniye saniye yansıdı.

Merkez, Osmangazi ilçesi Veysel Karani Mahalle Mahallesi Kalem Sokak üzerine aracıyla gelen sürücü, otomobiliyle sokak arasında defalarca drift attı. Çevredekilere aldırış etmeden tehlikeli hareketlerle araç kullanan sürücü bir süre sonra direksiyon hakimiyetini kaybedip, park halindeki bir otobüse çarptı. O anlar kameraya anbean yansırken, panikleyen sürücü olay yerinden hızla kaçarak kayıplara karıştı. - BURSA