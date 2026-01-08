Haberler

Cadde ortasında drift kamerada

Cadde ortasında drift kamerada
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde drift yapmaya çalışan bir araç, kontrolden çıkarak trafiği tehlikeye soktu. O anlar kameraya yansırken, polis görüntüler üzerine harekete geçti.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde drift artarken, kontrolden çıkan araç trafiği birbirine kattı. O anlar kameraya yansırken, polis görüntüler üzerine harekete geçti.

Olay, Nilüfer ilçesine bağlı Minareliçavuş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 HUR plakalı lüks aracıyla trafiğe çıkan sürücü, dönüş esnasında drift atmaya çalıştı. Bu esnada kontrolden çıkan araç ters yöne yöneldi. Diğer sürücülerin dikkati sayesinde kaza yaşanmazken, trafikteki tehlikeli hareket kameraya yansıdı. Görüntüler üzerine polis ekiplerinin harekete geçtiği öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkaran tablo! Türkiye adım adım felakete gidiyor

Erdoğan'ı haklı çıkaran tablo! Türkiye adım adım felakete gidiyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Araç alacaklar dikkat! İşte Türkiye'nin en ucuz sıfır otomobili

Araç alacaklar dikkat! İşte Türkiye'nin en ucuz sıfır otomobili
Beyaz Saray tarihinin en genç basın sözcüsü! Güzelliğiyle dikkat çekiyor

Daha şimdiden ABD tarihine geçti! Güzelliğiyle herkesi büyülüyor
Vatandaşı isyan ettiren aidatlara bakanlık freni! Tavan zam oranı belli oldu

Vatandaşı çileden çıkaran zamlara bakanlık freni! Tavan belli oldu
TÜİK açıkladı! 2025'te en çok kazandıran yatırım aracı külçe altın oldu

Geçen yıl buna yatırım yapan milyonları cebe indirmiş
Araç alacaklar dikkat! İşte Türkiye'nin en ucuz sıfır otomobili

Araç alacaklar dikkat! İşte Türkiye'nin en ucuz sıfır otomobili
ICE polisleri ABD'li kadını öldürdü, protestolar patladı! Halk sokağa indi

ABD'yi karıştıran cinayet sonrası protestolar patladı
ABD'den iç savaşa sürüklenen İran'a yeni tehdit

İç savaşa ramak kala ABD'den komşu ülkeye yeni tehdit