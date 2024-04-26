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Bursa'da drift sürücülere ceza yağdı: 5 milyon 189 bin 513 TL

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Bursa'da araçları ile drift yapan 161 sürücüye toplamda 5 milyon 189 bin 513 TL idari para cezası kesildi. Ayrıca araçlar 60 gün süreyle trafikten men edildi ve sürücülerin ehliyetlerine el konuldu.

Bursa'da drift sürücülere ceza yağdı: 5 milyon 189 bin 513 TL

BURSA - Bursa'da araçları ile drit atan 161 sürücüye toplamda 5 milyon 189 bin 513 TL idari para cezası yazıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivil ve resmi ekipler 1 Ocak'tan itibaren drift atan araçlara yaptığı denetimlerde 161 sürücüye işlem yaptı. Her bir sürücüye 32 bin 233 TL olmak üzere toplamda 5 milyon 189 bin 513 TL para cezası kesildi. Ayrıca trafik cezası uygulanan araçlar trafikten 60 gün süreliğine trafikten men edilirken sürücülerin ehliyetlerine de aynı zamanda el konuldu.

Emniyet müdürlülüğü yetkilileri yaptıkları açıklamada, "Amacımız, ölümlü yada ciddi yaralanmalara yol açmaksızın sizler için güvenli ve huzurlu karayolu trafik düzeni tesis etmektir" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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