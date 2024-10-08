Bursa'da Drift Atan Sürücüye Soruşturma Başlatıldı
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde Tofaş Şahin ile drift yapan sürücünün tehlikeli anları sosyal medyada yayıldı. Ekipler olayla ilgili tahkikata başladı.
Bursa'da bir sürücü Tofaş Şahin aracıyla dakikalarca drift atıp tozu dumana kattı. O anlar kameraya yansırken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde Tofaş marka Şahin otomobiliyle yol ortasında dakikalarca drift atan bir sürücü, o anları arkadaşına kaydettirdi. Çevredekileri ve trafiği tehlikeye düşüren sürücü, can güvenliğini de hiçe sayarken o anları kayda aldırdı. Sosyal medyadaki görüntüler üzerine ekipler soruşturma başlattı. - BURSA