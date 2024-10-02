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Bursa'da Drift Atan Sürücüye 58 Bin Lira Ceza

Bursa'da Drift Atan Sürücüye 58 Bin Lira Ceza
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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde kavşak üzerinde dakikalarca drift atan otomobil sürücüsü, çevredeki vatandaşların uyarılarına aldırış etmeden hareketine devam etti. Trafik ekipleri, sürücüyü tespit ederek 58 bin 187 lira ceza kesildi.

Kimseye aldırış etmeden dakikalarca drift atan sürücüye 58 bin ceza kesildi

BURSA - Bursa'da sokak üzerinde drift atan otomobil sürücüsü vatandaşı çileden çıkardı. Görüntüler sonrası harekete geçen ekipler, sürücüye 58 bin 187 lira ceza kesti.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobil sürücüsü kavşak üzerinde dakikalarca drift attı. Çevrede bulunan vatandaşların uyarısına da aldırış etmeyen sürücü, drift atmaya devam etti. Hem kendi canını hem de kavşaktan dönmek isteyen diğer sürücülerin canını tehlikeye atan sürücü daha sonra hızla bölgeden uzaklaştı. Görüntülerden plakayı tespit eden Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, E.B. isimli şahsa 58 bin 187 lira idari para cezası kesti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMİR AKTAŞ - 3.Sayfa

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