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Bursa'da Drift Atan Sürücüye 33 Bin Lira Ceza

Bursa'da Drift Atan Sürücüye 33 Bin Lira Ceza
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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde Tofaş Şahin aracıyla trafikte drift atan sürücü, 33 bin lira idari ceza aldı ve 2 ay boyunca ehliyeti ile aracına el konuldu.

Bursa'da bir sürücü Tofaş marka Şahin aracıyla dakikalarca drift atıp tozu dumana kattı. O anlar kameraya yansırken, ekipler trafik magandasına kısa sürede ulaştı. Sürücüye 33 bin lira idari ceza uygulandı, ehliyetine ve aracına ise 2 ay el konuldu.

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'nde Tofaş marka Şahin otomobiliyle yol ortasında dakikalarca drift atan bir sürücü, o anları arkadaşına kaydettirdi. Çevredekileri ve trafiği tehlikeye düşüren sürücüye görüntülerden ulaşan ekipler, otomobil sahibi sürücüye 33 bin lira idari ceza uygularken, araca ve ehliyetine ise 2 ay el koydu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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