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Bursa'da Drift Atan Sürücüye 33 Bin Lira Ceza

Bursa'da Drift Atan Sürücüye 33 Bin Lira Ceza
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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir sürücü, ezan vakti trafik ekiplerine yakalanarak aracında dakikalarca drift yaptı. Sürücüye 33 bin lira idari ceza kesilirken, aracı 2 ay trafikten men edildi.

Bursa'da bir sürücü aracıyla dakikalarca drift atıp direk etrafında dakikalarca döndü. Ezan vakti devriye atan trafik ekiplerine yakalanan sürücüye 33 bin lira idari ceza kesilirken, aracı 2 ay trafikten men edildi. O anlar kameraya anbean yansıdı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Özlüce Mahallesi'nde bir otomobil sürücüsü, direk etrafında dakikalarca drift atıp ortalığı tozu dumana kattı. Bu esnada devriye atan trafik ekipleri drift atan sürücüyle karşılaştı. Aracı durduran ekipler sürücüye 33 bin lira idari ceza kesti. Aracıda 2 ay trafikten men edilen sürücünün drift attığı daha sonrasında ceza makbuzunu imzaladığı anlar ise kameraya saniye saniye yansıdı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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