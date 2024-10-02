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Bursa'da Drift Atan Sürücü Vatandaşları Çileden Çıkardı

Bursa'da Drift Atan Sürücü Vatandaşları Çileden Çıkardı
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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde sokak üzerinde drift atan otomobil sürücüsü, çevredeki vatandaşların uyarılarına aldırış etmeyerek tehlikeli hareketler yaptı. Sürücü, daha sonra hızla olay yerinden kaçtı. Yetkililer, plakayı tespit ederek sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Bursa'da sokak üzerinde drift atan otomobil sürücüsü vatandaşı çileden çıkardı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobil sürücüsü kavşak üzerinde dakikalarca drift attı. Çevrede bulunan vatandaşların uyarısına da aldırış etmeyen sürücü, drift atmaya devam etti. Hem kendi canını hem de kavşaktan dönmek isteyen diğer sürücülerin canını tehlikeye atan sürücü daha sonra hızla bölgeden uzaklaştı.

Görüntülerden plakayı tespit eden ekipler sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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