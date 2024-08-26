Bursa'da drift atan otomobil sürücüsü işyeri sahiplerini çileden çıkardı

Bursa'da sokak üzerinde drift atan otomobil sürücüsü işyeri sahiplerini çileden çıkardı. O anlar kameraya yansıdı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Küçük Sanayi Sitesi 63. Blok'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası belirsiz bir otomobil sokak üzerinde dakikalarca drift attı. Çevrede bulunan vatandaşların ve iş yeri sahiplerinin uyarısına da aldırış etmeyen sürücü, drift atmaya devam etti. Bir süre bu şekilde drift atan sürücü daha sonra bölgeden uzaklaşarak izini kaybettirdi. - BURSA