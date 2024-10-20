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Bursa'da Drift Atan Magandalara Mahalle Sakinleri Müdahale Etti

Bursa'da Drift Atan Magandalara Mahalle Sakinleri Müdahale Etti
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Nilüfer ilçesinde kavşakta drift atan şahıslar, mahalle sakinlerinin müdahalesiyle alandan uzaklaştı. Olay sonrası yaşanan arbede dikkat çekti.

Bursa'da kavşakta defalarca kez drift atan magandalara mahalle sakinleri evlerinden inerek durdurdu. Bir süre yaşanana arbede sonrası drift atan şahıslar bölgeden uzaklaştı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, kavşakta bir süre drift atan magandaları mahalle sakinleri evlerinden inerek durdurdu. Mahalle sakinleri ile vatandaşlar arasında yaşanan arbede sonrası drift attığı öne sürülen şahıslar bölgeden uzaklaştı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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