Son dakika haber... Bursa'da dorsenin altında kalan tamirci hayatını kaybetti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber... Bursa'da dorsenin altında kalan tamirci hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son dakika haber... Bursa'da dorsenin altında kalan tamirci hayatını kaybetti

Son dakika haberlerine göre Bursa'da tır dorsesini tamir ettiği sırada dorsenin altında kalan tamirci feci şekilde hayatını kaybetti.

Bursa'da tır dorsesini tamir ettiği sırada dorsenin altında kalan tamirci feci şekilde hayatını kaybetti.

Olay, Gemlik ilçesi Küçük Sanayi Sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adem Hayrani Sarı (47) tır dorsenini tamir ettiği sırada dorsenin altına kalarak ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Sarı'ya olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Adem Hayrani Sarı, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sarı'nın cansız bedeni Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

(Hurşit Topal/İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title