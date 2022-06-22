Son dakika haber... Bursa'da dorsenin altında kalan tamirci hayatını kaybetti

Bursa'da tır dorsesini tamir ettiği sırada dorsenin altında kalan tamirci feci şekilde hayatını kaybetti.

Olay, Gemlik ilçesi Küçük Sanayi Sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adem Hayrani Sarı (47) tır dorsenini tamir ettiği sırada dorsenin altına kalarak ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Sarı'ya olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Adem Hayrani Sarı, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sarı'nın cansız bedeni Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

(Hurşit Topal/İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa