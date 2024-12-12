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Bursa'da Dönüş Yapmak İsterken Kaza Geçiren Sürücünün Anı Güvenlik Kamerasında

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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde dönüş yapmak isteyen bir sürücü, arkasından gelen otomobilin çarpması sonucu kaza geçirdi. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı, ama olayda yaralanan olmadı.

Bursa'da seyir halindeki sürücü dönüş yapmak istediği esnada arkasından gelen otomobilin çarpmasıyla savruldu. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesi üzerinde meydana geldi. Bir sürücü seyir halindeyken, kavşağa geldiğinde dönüş yapmak istedi. Fakat arkasından gelen bir başka sürücü, önündeki aracın durduğunu fark etmeyince kazaya karıştı. Dalgın sürücünün karıştığı kaza anı kameraya yansırken, kazada yaralanan olmadı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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