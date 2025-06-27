Bursa'da Dönerci Yangını Büyüyerek 5 İşyerine Sıçradı

Bursa'da Dönerci Yangını Büyüyerek 5 İşyerine Sıçradı
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Bursa'nın Setbaşı semtinde bir dönercide çıkan yangın, bitişiğindeki 5 dükkana sıçradı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Bursa'da tarihi Setbaşı semtindeki bir dönercide çıkan yangın, bitişiğindeki 5 dükkana sıçradı. Yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.

Bursa'da tarihi Setbaşı semti Karaağaç Mahallesi'nde Bursa'nın simgelerinden olan Mahfel'in yanında bir dönercide yangın çıktı. Bilinmeyen bir nedenden çıkan yangın tüm dükkanı sararken alevler bitişiğinde bulunan ekmek fırınına da sıçradı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, meraklı kalabalığı uzaklaştırırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etmeye başladı. Yangın, kısa sürede büyüyerek 5 iş yerine zarar verdi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla kontrol altına alınan yangın, daha fazla büyümeden söndürüldü.

Ayrıca, yangın sebebiyle Setbaşı Köprüsü tedbir amaçlı trafiğe kapatılırken, yangının bitmesiyle beraber tekrar normale döndü.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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