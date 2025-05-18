Bursa'da Domuz Sürüsü Vatandaşları Paniğe Sürükledi

Bursa'da Domuz Sürüsü Vatandaşları Paniğe Sürükledi
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Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki Atatürk Kent Ormanı'nda akşam saatlerinde görülen domuz sürüsü, piknik yapan vatandaşlar arasında paniğe yol açtı. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bulunan Atatürk Kent Ormanı'nda akşam saatlerinde görülen domuz sürüsü, vatandaşlar arasında paniğe neden oldu. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Piknik ve adrenalin amacıyla sıkça tercih edilen Atatürk Kent Ormanı'nda, akşam saatlerinde alışılmadık bir manzara yaşandı. Ormanda yürüyüş yapan vatandaşlar, bir anda karşılarına çıkan yaban domuzu sürüsüyle büyük hayrete düştü. Kalabalık şekilde hareket eden domuzlar, kısa süre sonra kayıplara karıştı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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