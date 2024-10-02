Üye Girişi
Haberler

Bursa'da Dolandırıcılık Şüphelisi Yakalandı

Bursa'da Dolandırıcılık Şüphelisi Yakalandı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da ev kiralama ve yedek parça satışı yoluyla dolandırıcılık yapan Ali G., 8 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranıyordu. Fiziki takip sonucu yakalanarak cezaevine gönderildi.

Bursa'da olmayan evi kiraya veren ve internet üzerinden satılık yedek parça ilanıyla da vatandaşları dolandıran şüpheli 8 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranırken yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ekipleri, dolandırıcılık ile tehdit suçlarından aranan ve hakkında 8 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheliyi fiziki takip sonucu yakaladı.

Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri aranması olan şüphelilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor. İnternet sitelerinden, araç yedek parça ve kiralık ev ilanı verip komisyon yoluyla vatandaşları dolandıran şüpheli Ali G., ekiplere izini kaybettirmek için farklı adreslerde kaldı. Hakkında 8 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlatan İnfaz Büro Amirliği ekipleri, Ali G.'nin Hüdavendigar Mahallesi'nde arkadaşına ait evde kaldığını tespit etti. Fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler şüpheliyi operasyon sonucu yakaladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ali G., sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Dolandırıcılık Dolandırıcı Politika Güvenlik 3-sayfa Hukuk bursa

İsrail'e misilleme yapan İran ilk kez hipersonik Fettah-1 füzelerini kullandı

İsrail'e füze yağdıran İran'dan dikkat çeken açıklama: İlk kez kullandık

 Olay görüntü! Netanyahu füze yağmuru sırasında sığınağa mı saklandı?

Dünyaya kafa tutan Netanyahu füze yağmuru başlayınca soluğu sığınakta almış

 İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırıları nedeniyle İstanbul çıkışlı uçuşlar iptal edildi

Havada büyük kaos! Seferler iptal oldu, acil inişler başladı
Sinan Ateş davasında CHP lideri Özel'e hakaret eden sanık duruşma salonundan çıkarıldı

CHP lideri Özel'e "Haysiyetsizsin, kahpe seni" deyince salondan atıldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Green Card nedir? Green Card ne işe yarar? Green Card başvurusu ne zaman? GREEN CARD BAŞVURU EKRANI: Green Card başvuruları başladı mı? Green Card'a başvururken nelere dikkat edilmeli? Az önce deprem mi oldu? 2 Ekim en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Okan Buruk kaç maç ceza alacak? Kasımpaşa-Galatasaray maçında ne oldu, Okan buruk neden ceza alıyor? Masterchef 2 Ekim yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Fettah-1 füzesi nedir? Fettah-1 füzesi hangi ülkeye aittir? Masterchef'te eleme adayı kim oldu? Dün akşam Masterchef'te potaya kim girdi? ATV MÜGE ANLI CANLI İZLE 2 EKİM | Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, son bölüm ne oldu? Balistik füze nedir? Balistik füze hızı ve etki alanı ne? Balistik füzeyi hangi ülkeler kullanıyor? Lise KPSS sonuçları: KPSS Ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS sonuç sorgulama ekranı!
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });