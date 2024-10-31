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Bursa'da Dolandırıcılık Girişimi Banka Çalışanları Tarafından Engellendi

Bursa'da Dolandırıcılık Girişimi Banka Çalışanları Tarafından Engellendi
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Gemlik ilçesinde, 62 yaşındaki bir adamın dolandırılmak üzere olduğu banka çalışanları tarafından fark edildi. Dolandırıcılar, şahsı kredi çekmeye yönlendirmişti.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde 'adınız terör örgütüne' karıştı diyerek 62 yaşındaki adama kredi çektirmek için bankaya yönlendiren şüphelileri banka memurları fark etti. Adamın dolandırılmak üzere olduğunu anlayan banka çalışanları 112'ye bilgi verdi.

Olay, bugün öğle saatlerinde Gemlik'te bulunan özel bir banka şubesinde gerçekleşti. Kredi çekmek için gişeye başvuran şahsın hareketlerinden şüphelenen banka çalışanları durumu polis ekiplerine iletti. Polis ekipleri banka şubesine intikal ettiğinde, 62 yaşındaki F.Ç.'ye telefonla ulaşan şahısların 'adın terör olaylarına karıştı' diyerek banka şubesine gidip yüklü miktarda kredi çekmesini istediklerini tespit etti.

Ekipler, dolandırılmak üzere olan şahsı konu ile ilgili bilgilendirdi ve dolandırmaktan kurtardı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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