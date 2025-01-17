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Bursa'da Dolandırıcılık: 1.5 Milyon Lira Vurgun
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Bursa'da kendisini polis olarak tanıtan 3 şüpheli, 61 yaşındaki bir kadını dolandırarak 1 milyon 500 bin lira aldı. Şüpheliler İstanbul'da yakalanarak tutuklandı.

Bursa'da kendisini polis olarak tanıtıp emekli kadını 1 milyon 500 bin lira dolandıran 3 şüpheli İstanbul'da alem yaparken tutuklandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde oturan 61 yaşındaki Gül K., kendisine yabancı numaradan gelen telefonu açtı. Kendisini polis olarak tanıtıp, "Adınız terör örgütüne karıştı" diyerek yaşlı kadını korkutup elindeki parayı hazırlamasını söyleyen şüpheli, adresi aldıktan sonra yola koyuldu. Kadının evine giden şüpheli kadından aldığı parayla kayıplara karıştı. Aradan geçen süre sonrası kendisine bir daha ulaşılmayınca Gül K., karakolun yolunu tuttu. İhbar üzerine olayla ilgili tahkikat başlatan Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarından kimliğini tespit ettiği 3 şüphelinin parayı alıktan sonra İstanbul'a gittiği bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler İstanbul'da yaptığı operasyon sonrası şüphelileri alem yaparken yakaladı.

Emniyette ifadeleri alınan A.G., E.E.Ç., H.Ö. buradaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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