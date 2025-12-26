Haberler

"Adınız FETÖ soruşturmasında" yalanıyla 1,5 milyonluk vurgun

'Adınız FETÖ soruşturmasında' yalanıyla 1,5 milyonluk vurgun
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan iki kişi, yaşlı bir vatandaşı dolandırarak toplamda 1.5 milyon lira değerinde altın ve para aldı. Şüpheliler tutuklandı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak yaşlı bir vatandaşın 1 milyon 500 bin lira parasını alan 2 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Osmangazi ilçesi Hamzabey Mahallesi'nde ikamet eden R.Y. (75), telefonla arayan ve kendilerini polis, savcı ve kamu görevlisi olarak tanıtan şahıslar tarafından kandırıldı. Şüpheliler, müştekiye adının FETÖ terör örgütü soruşturmasına karıştığını, kimlik bilgilerinin örgüt mensuplarınca kullanıldığını ve bu kişilerin kuyumcu soygununa karıştığını söyledi. İkametinde bulunan altın ve ziynet eşyalarının kontrol edilmesi gerektiğini belirten şüpheliler, eşyaların görevliye teslim edilmesi halinde daha sonra geri verileceğini ifade etti.

Korku ve panik yaşayan müşteki, ikametine gelen şahıslara toplam değeri yaklaşık 1 milyon 500 bin lira olan 21 adet Ata altın, 3 adet Adana burmalı bilezik, 10 adet çeyrek altın, altın boyun zinciri, 2 adet alyans yüzük, 2 adet birer gram altın ve 850 euroyu teslim etti.

Olayın ardından Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince başlatılan çalışmalarda, şüphelilerin A.T. (20) ve M.A.K. (26) olduğu tespit edildi. İstanbul'da yakalanan 2 şüpheli, Bursa'ya getirilerek adli makamlara sevk edildi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'ndaki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan 2 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
