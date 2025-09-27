Haberler

Bursa'da Dolandırıcılara Polis Pusu: Altınlar Kurtarıldı

Bursa'da Dolandırıcılara Polis Pusu: Altınlar Kurtarıldı
Güncelleme:
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde kendilerini polis ve asker olarak tanıtan dolandırıcılar, bir aileyi terör örgütü ile tehdit ederek 200 bin lira değerindeki altınlarını çalmak istedi. Polis, şüphelileri suçüstü yakalayarak aileyi kurtardı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde kendilerini polis ve asker olarak tanıtan 2 dolandırıcı; "Adınız DEAŞ terör örgütüne karıştı" diyerek 200 bin lira değerindeki altınları çalmak istedi. Şahıslardan biri suçüstü gözaltına alındı diğeri ise geniş kapsamlı çalışma sonrası altınlarla yakalandı.

Olay, Yıldırım ilçesi Çınarönü Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ziyad Ali isimli vatandaşı telefonla arayan şüpheliler, aileyi "adınız DEAŞ terör örgütüne karıştı" diyerek korkuttu. Dolandırıcılar, evde bulunan altın ve ziynet eşyalarının kendilerine teslim edilmesini istedi.

Şüphelilerin baskısıyla paniğe kapılan aile, ziynet eşyalarını hazırladı. Ancak ev sahibi Ziyad Ali, kendisini arayan şahıslardan birine ulaşamayınca durumdan şüphelenerek hemen polis ekiplerine haber verdi.

Polis pusu kurdu, şüpheliler kıskıvrak yakalandı

Kısa sürede adrese gelen ekipler, şüphelileri suçüstü yakalamak için pusuya yattı. 2. kez kapıya gelen şüpheli Ö.F.A, altınları teslim alma anında polis baskınıyla kıskıvrak yakalandı. Diğer şüpheli Ö.Ö. ise yapılan çalışma sonra Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. İşlemleri tamamlanan şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mağdur Ziyad Ali, "Bizi telefonla aradılar, ismimizin terör örgütüne karıştığını söylediler. Altınlarımızı istediler. Eşim kapıya altınları verdiği sırada polis ekipleri baskın yaptı. Çok korktuk ama şükür ki polisimiz onları suçüstü yakaladı." dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
