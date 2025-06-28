Bursa'da Doğalgaz Patlaması: 4 Yaralı

Bursa'da Doğalgaz Patlaması: 4 Yaralı
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İnegöl ilçesinde bir evin doğalgaz hattında meydana gelen patlamada ev sahibi ve 3 doğalgaz firması çalışanı yaralandı. Olay sonrası yaralılar hastaneye kaldırıldı, jandarma inceleme başlattı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir evin girişindeki doğalgaz hattında patlama meydana geldi. Olayda ev sahibi ve 3 doğalgaz firması çalışanı yaralandı.

Olay, saat 16.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Çitli mahallinde meydana geldi. İngaz doğalgaz şirketine bağlı ekipler bir evin hattındaki arızayı gidermek için çalışma yaparken doğalgaz patlaması yaşandı. Olayda ev sahibi Halit D. (36) ile firma işçileri Hüseyin U. (32), Ömer E. (30) ve Murat T. (38) yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Doğalgaz ekipleri kısa sürede gaz sızıntısını giderdi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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