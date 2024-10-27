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Bursa'da Diş Doktoru Eşine Silahlı Saldırı: Kurban Hayatını Kaybetti

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Bursa'nın Bağlarbaşı Mahallesi'nde diş teknikeri A.Ç., ayrılma aşamasındaki eşi diş doktoru Yasemin Çetin'i silahla vurarak ağır yaraladı. Çetin, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası A.Ç. polis tarafından yakalandı.

Diş teknikeri ayrılma aşamasındaki diş doktoru eşini silahla öldürdü

BURSA - Bursa'da ayrılma aşamasındaki diş doktoru eşini silahla vurarak öldüren diş teknisyeni koca, polis tarafından yakalandı.

Olay, merkez Bağlarbaşı Mahallesi Yalman Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, diş teknikeri A.Ç. ayrılma aşamasında olduğu öne sürülen eşi diş doktoru Yasemin Çetin'in evinin önüne gitti. Çift burada tartışmaya başlarken A.Ç. yanında bulundurduğu tabanca ile ateş açtı. Kurşunların hedefi olan Yasemin Çetin ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Çetin'e yaptığı ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Çetin hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Olay yerinden kaçan A.Ç., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bursa'da Diş Doktoru Eşine Silahlı Saldırı: Kurban Hayatını Kaybetti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3-sayfa Kurban Sağlık Polis Bursa Suç

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