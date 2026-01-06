Haberler

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü ölümden böyle döndü
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü, otomobiliyle bir hobi evinin bahçesine girdi. Kazanın görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı. Sürücü, kazadan hafif yaralarla kurtulurken, olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Bursa'da direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü, otomobiliyle bir hobi evinin bahçesine girdi. Sürünün ölümden döndüğü kaza anı sniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi İsmetiye Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun ıslak ve çamurlu olmasından dolayı direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, yol kenarındaki hobi evinin bahçesine çitleri aşarak girdi. Bahçe çitlerini yıkan otomobil, ters dönmekten son anda kurtuldu. Hava yastıklarının açıldığı otomobilin sürücüsü ölümden dönerken, yaşanan kaza anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Sürücünün burnunun bile kanamadığı kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - BURSA

