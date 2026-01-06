Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü ölümden böyle döndü

Bursa'da direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü, otomobiliyle bir hobi evinin bahçesine girdi. Sürünün ölümden döndüğü kaza anı sniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi İsmetiye Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun ıslak ve çamurlu olmasından dolayı direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, yol kenarındaki hobi evinin bahçesine çitleri aşarak girdi. Bahçe çitlerini yıkan otomobil, ters dönmekten son anda kurtuldu. Hava yastıklarının açıldığı otomobilin sürücüsü ölümden dönerken, yaşanan kaza anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Sürücünün burnunun bile kanamadığı kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - BURSA