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Bursa'da Direksiyon Başında Kalp Krizi Geçiren Sürücü Hayatını Kaybetti

Bursa'da Direksiyon Başında Kalp Krizi Geçiren Sürücü Hayatını Kaybetti
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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde direksiyon başında kalp krizi geçirdiği tahmin edilen 63 yaşındaki sürücü, park halindeki iki araca çarparak kaza yaptı. Hastaneye kaldırılan sürücü, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde direksiyondayken kalp krizi geçirdiği tahmin edilen şahsın kullandığı otomobil kontrolden çıkarak park halindeki iki araca çarptı. Sürücü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Orhangazi ilçesi Arapzade Mahallesi Orkent konutlarındaki Soydaşkent Camii önünde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Yusuf O. (63) idaresindeki araç kontrolden çıkarak park halindeki iki araca çarptı. Direksiyon başında kalp krizi geçirdiği tahmin edilen araç sürücüsü olay yerine çağrılan ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücü yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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