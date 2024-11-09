Bursa'da Direksiyon Başında Fenalaşan Sürücü Bariyerlere Çarptı

Bursa'da direksiyon başında fenalaşan sürücü bariyerlere çarparak durabildi. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Olay, Bursa'nın Nilüfer ilçesi Küçüksanayi mevkisi İzmir Yolu üzerinde yaşandı. İddiaya göre, aracıyla seyir halindeki bir sürücü yoğun trafikte direksiyon başında fenalaştı. Otomobilin hakimiyetini kaybeden sürücü bir sağa bir sola çarptı. Bariyerlere çarparak metrelerce ilerleyen sürücü trafikteki diğer sürücülerin kamerasına yansırken, sürücü yaklaşık 150 metre ilerledikten sonra durabildi. Polis, olayla ilgili tahkikat başlattı. - BURSA