Bursa'da Direğe Çarpan Otomobilde 4 Yaralı

Bursa'da kontrolden çıkan otomobilin direğe çarptığı kazada, araçtaki 4 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince bölgedeki hastanelere sevk edildi.

Kaza, Osmangazi ilçesi Ovakça mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 BEZ 853 plakalı otomobiliyle seyir halindeki sürücü, çakıllı yolda hızla ilerleyince kontrolden çıktı. Savrulan araç yol kenarındaki direğe çarparak durabildi. Kazada otomobilde bulunan 4 kişi yaralanırken, çevredekiler 112 ekiplerine ulaştı. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar bölgedeki hastanelere sevk edildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURSA