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Bursa'da Dini Nikahlı Eşinden Ayrılan Kadının Şaşkınlığı

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Bursa'da dini nikahlı eşinden ayrılan bir kadın, camiden kendi selasının okunduğunu duyunca şaşkına döndü. Boşandığı eşinin selasını okutan koca, o anları cep telefonuyla kaydetti. Olay sonrası tutuklanan Zafer Kufacı'nın beraati talep edildi.

Bursa'da dini nikahlı eşinden ayrılan kadın, camiden kendi selasının okunduğunu duyunca ne yapacağını şaşırdı. Boşandığı eşinin selasını okutan koca, o anları da cep telefonuyla kayda aldı. Olay sonrası yakalanan Zafer Kufacı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayın görülen ilk mahkemesinde Kufacı, "Kendisine karşı ne bir sevgim ne bir kinim vardır" diyerek beraatini talep etti. Mahkeme heyeti Zafer Kufacı'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Edinilen bilgiye göre, Tuğçe Emir ve Zafer Kufacı çifti 6 yıl önce dini nikah yaparak evlendi. Bir buçuk yıl önce şiddetli geçimsizlik ve eşinin madde kullandığı iddiasıyla Tuğçe Emir, eşini terk ederek çocuğuyla birlikte ailesinin yanına gitti. Sürekli eski eşi Zafer Kufacı tarafından ölüm mesajları aldığını iddia eden Tuğçe Emir son olarak daha büyük bir şok yaşadı. Oturduğu mahallede bulunan camiden öğlen vakti kendisinin selasını duyan genç kadın cami görevlilerine ulaştı. Cami görevlileri ise bir süre hoparlörden selanın yanlış olduğunu belirten anonslar yaptı. Boşandığı eşi tarafından selasının verilmesiyle panik yapan Tuğçe Emir, soluğu polis merkezinde aldı. Şikayet üzerine harekete geçen polis şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Zafer Kufacı tutuklandı.

Tutukluluk halinin devamına karar verildi

Görülen ilk mahkemede hakim karşısına çıkan Zafer Kufacı savunmasında, "Suçsuzum, ben bu şekilde hiçbir şey söylemedim. Müştekinin tamamen kendi uydurmasıdır. Samimi olmak gerekirse birbirimize küfür etmişizdir. Asıl meselemiz çocuğumuzdur. Ben çocuğumuzu görmek istiyorum fakat bana göstermiyor. Kendisine karşı ne bir sevgim ne bir kinim vardır. Ben kendisine zarar verecek olsam aynı çay ocağında her gün karşılıklı çay içmeyiz. Birbirimize hakaret etmişliğimiz vardır. Bu da karşılıklı olmuştur. Şikayetten vazgeçme olursa kabul ederim. Öncelikle beraatime karar verilmesini istiyorum" dedi.

Tuğçe Emir'in de hazır bulunduğu mahkemede, Zafer Kufacı'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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