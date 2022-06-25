Bursa'da 'Dinamit' uygulaması

Bursa'da 450 polisin katılımıyla yapılan 'Dinamit' asayiş uygulamasında yapılan denetlemelerde 486 araç denetlendi. Denetimlerde 39 iş yerine işlem yapılırken, 20 noktada yapılan yol uygulamasında ise 49 araca 89 bin 650 lira idari para cezası kesildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım ilçe Emniyet Müdürlüğü ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince merkez Yıldırım, Osmangazi ve Nilüfer ilçelerinde 450 personelin katılımıyla 'Dinamit' adı verilen asayiş uygulaması yapıldı. Yapılan asayiş uygulamalarında Mekanlar ve Umuma açık alanlarda 2805 kişinin genel bilgi toplama sistemi (GBT) sorgusu yapılırken 3 aranan şahıs yakalandı. 20 noktada yapılan yol uygulamasında ise 1086 kişi ve 486 araç sorgulandı. 49 araca 89 bin 650 lira idari para cezası kesilirken 5 alkollü şahıs yakalanarak cezai işlem uygulandı. Bir şahsın yapılan üst aramasında ise bir miktar metamfetamin madde ele geçirildi. Mekanlara yapılan denetimlerde ise 90 iş yeri denetlenirken, 39 iş yerine ise yasal işlem yapıldı. Uygulama, eş zamanlı olarak havadan dron ile takip edildi.

Yapılan denetimlerle vatandaşların huzur ve güvenliğine yönelik çalışmalar yapıldığını belirten Bursa Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, uygulamaların artarak devam edeceğini belirtildi. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa