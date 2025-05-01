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Bursa'da Din Görevlisi Merdivenden Düşerek Yaralandı

Bursa'da Din Görevlisi Merdivenden Düşerek Yaralandı
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İnegöl'de bir caminin bahçesinde gençlik merkezi tabelasını monte etmeye çalışan din görevlisi, dengesini kaybederek 3 metre yükseklikten düştü ve yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde din görevlisi, caminin bahçesindeki gençlik merkezine tabela takarken düşerek yaralandı.

Olay, Mahmudiye Mahallesi Sanayi Camii'nin bahçesinde yapımı tamamlanan Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı gençlik merkezinde meydana geldi. Gençlik merkezi sorumlusu Kenan Ö. (54), merdivene çıkarak merkezin tabelasını monte etmeye başladı. Bir anda dengesini kaybeden din görevlisi, yaklaşık 3 metre yükseklikten düşerek yaralandı. Yaralı, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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