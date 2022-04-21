Bursa'da dilencilerin tekme tokatlı "bölge" kavgası - Haberler

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Bursa'da dilencilerin tekme tokatlı "bölge" kavgası

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bursa'da dilencilerin tekme tokatlı "bölge" kavgası Bursa'da 2 kadın dilencinin tekme ve tokatlı bölge kavgası kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Bursa'da dilencilerin tekme tokatlı "bölge" kavgası

BURSA - Bursa'da 2 kadın dilencinin tekme ve tokatlı bölge kavgası kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Çırpan Mahallesi Darmstadt Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, kaldırım üzerinde birbirleriyle karşılan 2 dilenci "bu bölge benim" diyerek tartışmaya başladı. Kısa sürede tartışma kavgaya dönüşürken dilenciler birbirlerine acımadan vurdular. Bu anlar cep telefon kameralarına yansırken. kavga çevredekilerin araya girmesiyle güçlükle ayrıldı.

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Berke Erdal - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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