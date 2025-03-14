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Bursa'da Dilenci Kavgası Kamerada

Bursa'da Dilenci Kavgası Kamerada
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde dilencilerin yer kavgası, çevredekilerin müdahalesiyle sonuçlandı. O anlar kameraya yansıdı.

Bursa'da bir grup dilenci, başka bir dilenciyle paylaşamadığı yer için kavga etti. O anlar kameraya yansıdı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi, Çarşamba Mahallesinde dilenmek için çocuklarıyla dışarı çıkan dilenciler, beğendikleri yeri paylaşamayınca sözlü tartışma yaşadı. Kısa sürede kavgaya tutuşan dilencileri çevredekiler ayırırken, mıntıka kavgası kameraya yansıdı. O anları kayda alan bir vatandaş ise zabıta ekiplerini göreve davet etti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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