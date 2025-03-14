Bursa'da Dikkatsiz Sürücü Arka Manevra Yaptı

Bursa'da hafif ticari araç, yolu kaçırınca arkasına bakmadan geri manevra yaptı. Arkasındaki araçları hiçe sayan dikkatsiz şoför, saniye saniye araç içi kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi İstanbul Yolu Caddesi köprülü kavşak üzerinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç, yolu kaçırdı. Arkasına bakmadan geri manevra yapmak isteyen araç, diğer sürücüleri de zor durumda bıraktı. Korna ikazlarına aldırış etmeyen dikkatsiz sürücü, hiçbir şey yokmuş gibi yoluna devam etti. İlginç anlar saniye saniye araç içi kamerasına yansıdı. - BURSA