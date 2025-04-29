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Bursa'da Dikkatsiz Araç Kazaya Neden Oldu

Bursa'da Dikkatsiz Araç Kazaya Neden Oldu
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde tali yoldan ana yola dikkatsiz çıkan bir araç, başka bir araca çarparak kaza yaptı. Kazada sürücüler hafif yaralandı ve kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde tali yoldan ana yola dikkatsiz çıkan araç kazaya sebep oldu. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Ulu Mahallesi Celal Bayar Caddesi üzerinde meydana geldi. Tali yoldan ana yola dikkatsiz çıkan araç, ana yolda seyir halinde olan başka bir araca çarptı. Yaşanan kazada sürücüler hafif yaralandı. Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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