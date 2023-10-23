Bursa'da devre mülk dolandırıcılığı operasyonu: 5 şüpheli tutuklandı

Bursa merkezli 3 ilde düzenlenen devre mülk dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yabancılara yüksek fiyatlarla satmayı vadettikleri Bursa ve Yalova'daki devre mülk sahiplerinden "tanıtım ücreti" alıp, telefonlarındaki mobil bankacılık uygulamalarından kredi çekip kendi hesaplarını aktardıklarını tespit etti.

Polis, Bursa, Sakarya ve Düzce'de düzenlediği operasyonda tanıtım yapılan otelde 5'i suçüstü olmak üzere 10 şüpheliyi yakaladı. Yapılan aramalarda şifreli yazışmaların olduğu dijital materyaller de ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 5'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Şimdiye kadar 16 kişinin dolandırıldığını belirleyen polisin, mağdur sayısının artabileceğini değerlendirdiği öğrenildi.