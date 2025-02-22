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Bursa'da Dev Uyuşturucu Operasyonu: 36 Tacir Yakalandı

Bursa'da Dev Uyuşturucu Operasyonu: 36 Tacir Yakalandı
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Bursa'da narkotik polisinin insansız hava aracı desteğiyle düzenlediği operasyonda, koçbaşları ile kırılan kapıların ardında 36 uyuşturucu taciri yakalandı. Operasyonda büyük miktarda uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

Bursa'da narkotik polisinin gerçekleştirmiş olduğu insansız hava aracı destekli ve bin personelin katıldığı operasyonda koçbaşları ile kırılan kapıların ardında 36 uyuşturucu taciri kıskıvrak yakalandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Bursa, Mustafakemalpaşa ve Orhaneli Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Yapılan operasyona narkotik polisinin yanı sıra 10 Özel Harekat, 10 Çevik Kuvvet, 12 Dedektör köpek, 3 İnsansız Hava Aracı olmak üzere toplam bin personel katıldı.

Koçbaşları ile kırılan kapıların ardında 36 şüpheli kıskıvrak yakalandı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, önceden belirlenmiş 36 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyon çerçevesinde 36 adresin kapısı koçbaşları ile kırıldı. Kırılan kapıların ardından 36 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Ayrıca operasyon çerçevesinde 3 kilo 500 gram metamfetamin, 1 kilo 500 gram esrar, 1 kilo 300 gram bonzai, 1 kilo 200 gram kokain, 325 adet yeşil reçeteye tabi hap, 4 adet tabanca, 31 adet fişek, 2 adet tüfek, 52 adet kartuş ile beraber 73 bin lira nakit ve bir miktar döviz ele geçirildi.

Yürütülen soruşturma çerçevesinde adli mercilere sevk edilen 36 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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