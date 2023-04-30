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Bursa'da dereye düşen köpeğin imdadına itfaiye yetişti

Bursa'da dereye düşen köpeğin imdadına itfaiye yetişti

3. Sayfa Haberleri

Bursa'da dereye düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtarırken o anlar kameralara yansıdı.

Bursa'da dereye düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtarırken o anlar kameralara yansıdı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Altınşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köpek yolunu şaşırarak dereye düştü. Havlama seslerini duyan mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri köpeği sağlıklı bir şekilde kurtardı. Herhangi bir sağlık problemi olmadığı tespit edilen köpek yaşadığı alana geri bırakıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İtfaiye Bursa 3. Sayfa Haberler

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