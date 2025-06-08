Bursa'da Dere Yatağında Erkek Cesedi Bulundu

Bursa'da Dere Yatağında Erkek Cesedi Bulundu
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İnegöl ilçesinde dere yatağında hareketsiz yatan bir erkek cesedi bulundu. Olay, sağlık ekiplerinin gelmesiyle hayatını kaybeden şahsın kimliğinin Ziya Balkan olduğu bilgisiyle sonuçlandı. Ceset, adli tıp kurumuna gönderildi.

Dereye yatağında ölü bulundu

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde dere yatağında erkek cesedi bulundu.

Olay, saat 19.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi 1. Köprülü sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bedre Deresi yanından geçen vatandaşlar, köprü altında hareketsiz yatan bir şahsı görd. İhbar üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsın saatler önce hayatını kaybettiğini belirledi. Üzerinden kimliği çıkmayan kişinin cansız bedeni, hastane morguna kaldırıldı.

Yapılan inceleme ve polisin yaptığı tahkikat sonucunda hayatını kaybeden kişinin Ziya Balkan olduğu tespit edildi.

Ceset savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli tıp kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili polis ekiplerinin tahkikatı devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SALİH BİLAL ASLAN - 3.Sayfa
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