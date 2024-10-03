Üye Girişi
Haberler

Bursa'da Dere İçinde Sır Ölüm: 3 Gün Sonra Bulundu

Bursa'da Dere İçinde Sır Ölüm: 3 Gün Sonra Bulundu
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde kaybolan 46 yaşındaki Kadir Bingöl'ün cesedi bir dere yatağında bulundu. Olay sonrası yapılan incelemelerde, Bingöl'ün yüksekten düştüğü veya köprüden atladığına dair bir kanıt bulunmadığı belirtildi.

Bursa'da dere içinde sır ölüm

3 gündür haber alınamayan 46 yaşındaki adam dere yatağında ölü bulundu

BURSA - Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir kişinin dere içerisinde hareketsiz yattığını gören vatandaşlar 112 ekiplerine ulaştı. Olay yerine gelen ekipler, kişinin hayatını kaybettiğini belirlerken, ilk incelemelere göre şahsın dün hayatını kaybettiği tespit edildi.

Merkez, Yıldırım ilçesi Maksem Mahallesi Gökdere Boğazı'nda bir kişinin dere içinde hareketsiz yattığını gören vatandaşlar 112 ekiplerine ulaştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Dereye inen sağlık ekipleri, kişinin hayatını kaybettiğini belirlerken, polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı. İlk incelemeleri yapılan cesedin yüksekten düşme veya köprüden atlamadığını tespit ederken, cesedin 3 gündür aranan tekstil işçisi 46 yaşındaki Kadir Bingöl'e ait olduğu öğrenildi. AFAD ekiplerince dereden çıkarılan Bingöl'ün cesedi, Bursa Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Olay yerine gelen Bingöl'ün yakınları ise sinir krizi geçirdi. Bingöl'ün yakınları polis ekiplerince sakinleştirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET BURAK ÖZTÜRK - 3.Sayfa
MGK Toplantısının ardından 5 maddelik bildiri yayınlandı

Kritik MGK ardından 5 maddelik bildiri yayınlandı

 İstanbul Boğazı'nda 2 yük gemisi çarpıştı

İstanbul Boğazı'nda 2 yük gemisi çarpıştı

 İktidarı da muhalefeti de sevindirmeyecek anket sonuçları geldi

Son anket sonuçları iktidarı da muhalefeti de sevindirmeyecek
Batıya doğru hareket ediyor, kırıldığında 7.8'e kadar deprem üretecek

"Batıya doğru kayıyor, 7.8'e kadar deprem üretebilir"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rigas FC Galatasaray maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Rigas FC Galatasaray golleri kim attı, canlı maç anlatımı! RFS açılımı ne? RFS hangi takım? GS RFS maçı hangi kanalda? Mezarda kefen ne zaman çürür, kefen kaç yılda yok olur? Slavia Prag Ajax maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Slavia Prag Ajax maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Reddit çöktü mü? Reddit'te sorun mu var, problem mi var 3 Ekim Perşembe? Siyah Kalp 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Siyah Kalp 5. bölüm fragmanı izleme linki var mı? Siyah Kalp CANLI izle izle! 3 Ekim Perşembe Siyah Kalp 5. bölüm SON BÖLÜM izleme linki var mı? Hudutsuz Sevda 37. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 3 Ekim Hudutsuz Sevda yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? TRT Tabii Spor CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Tabii Spor ücretsiz donmadan HD canlı yayın linki Rigas FS Galatasaray CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Rigas FS Galatasaray maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir?
title